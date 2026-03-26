Турция выступила с предложением к США и Ирану

14:44, 26 марта 2026

Администрация Эрдогана: Турция предложила США и Ирану площадку для переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kamaci / Presidential Press Office / Reuters

Турция предложила США и Ирану площадку для проведения переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция предложила свою площадку для возобновления переговоров между США и Ираном, однако окончательное решение остается за сторонами, и Анкара готова поддержать любой формат и место проведения диалога, которые они сочтут приемлемыми», — отметили в администрации лидера Турции.

Собеседники агентства подчеркнули, что приоритетом для Анкары является прекращения огня и стабильность на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране сообщило, что Иран в качестве площадок рассматривает Пакистан или Турцию.

