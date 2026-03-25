14:43, 25 марта 2026

Пакистан передал Ирану предложение США по переговорам

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Пакистан выступил посредником в передаче иранской стороне предложения Соединенных Штатов по переговорам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране.

Собеседник агентства на условиях анонимности заявил, что место проведения возможных переговоров между Вашингтоном и Тегераном по прекращению войны пока не определено. По его словам, в качестве площадок рассматриваются Пакистан или Турция, которая также помогает в поиске путей урегулирования.

Источник не раскрыл детали американского предложения. Ранее новостные агентства сообщали о 15-пунктном рамочном плане США по прекращению боевых действий.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные в Исламабаде. По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Глава МАГАТЭ предположил, что предстоящая встреча будет посвящена не только ядерной энергетике и причинам конфликта, но и более широкому кругу проблем, связанных с безопасностью в регионе.

