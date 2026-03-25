Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 25 марта 2026

Глава МАГАТЭ назвал дату и место переговоров США и Ирана

Глава МАГАТЭ Гросси анонсировал переговоры США и Ирана на выходных в Исламабаде
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане», — сказал Гросси. По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Глава МАГАТЭ предположил, что предстоящая встреча будет посвящена не только ядерной энергетике и причинам конфликта, но и более широкому кругу проблем, связанных с безопасностью в регионе.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Иран начнет вести переговоры с США исключительно по собственной инициативе.

«Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам», — пояснил военный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok