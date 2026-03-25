10:38, 25 марта 2026

Иран обозначил условия переговоров с США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари. Его слова в Telegram передает агентство Tasnim.

«Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам», — подчеркнул иранский военный.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты не будут сокращать масштабы военной операции против Ирана в период контактов с ним.

