Иран обозначил условия переговоров с США

Представитель штаба Зольфагари: Иран начнет переговоры с США по своей инициативе

Иран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари. Его слова в Telegram передает агентство Tasnim.

«Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам», — подчеркнул иранский военный.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты не будут сокращать масштабы военной операции против Ирана в период контактов с ним.