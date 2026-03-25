Белый дом сделал заявление о приостановке ударов по Ирану

Белый дом: США не будут сокращать операцию против Ирана в период контактов с ним

США не будут сокращать масштабы военной операции против Ирана в период контактов с ним. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает The New York Times (NYT).

«Пока президент [США Дональд] Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность ведения дипломатии [с Ираном], операция "Эпическая ярость" продолжается без снижения интенсивности», — сказала она.

По словам представителя американской администрации, это необходимо для достижения военных целей, которые были изложены верховным главнокомандующим и Пентагоном.

Кроме того, издание со ссылкой на двух неназванных должностных лиц отмечает, что США передали Ирану через Пакистан свой план завершения военного конфликта, состоящий из 15 пунктов.

Однако газета подчеркивает, что неясно, готов ли Тегеран принять эти предложения за основу переговоров и согласен ли полностью с идеями США и Израиля.

Ранее стало известны 15 пунктов мирного плана США по Ирану. В него входят пункты о снятии санкций и помощи с ядерным проектом.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.