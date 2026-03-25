В Израиле обнародовали мирный план США по Ирану. Чего Вашингтон требует от Тегерана и что предлагает взамен?

N12: План США по Ирану включает ограничение ядерной программы и снятие санкций

Израильский канал N12 раскрыл 15 пунктов мирного плана США по Ирану. В него входит в том числе снятие санкций и помощь с ядерным проектом.

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Ожидается, что переговоры по соглашению будут проведены в период месячного перемирия.

Как уточняет The New York Times, посредником в передаче плана выступил Пакистан. Как сообщает газета, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ исламской республики, а также свободы судоходства.

Что предлагают США?

США предлагают отмену всех санкций против Ирана и устранение угрозы их повторного введения при соблюдении Тегераном условий мирного плана.

Кроме того, США готовы предоставить помощь в продвижении гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии.

Ранее Axios со ссылкой на источники писал, что США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.

Что Вашингтон требует от Тегерана?

Вашингтон требует от Тегерана заморозить ядерную программу, ограничить использование ядерных программ гражданскими или оборонными целями, прекратить развитие существующих ядерных возможностей и расширение возможностей по обогащению урана.

Требования США к Ирану: Иран должен демонтировать свой существующий ядерный потенциал. Иран должен взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. На территории Ирана не будет обогащения урана N12

Обогащенный уран останется под надзором и в согласованных количествах, будут введены механизмы международного мониторинга, в том числе под контролем МАГАТЭ. США требуют, чтобы Иран передал МАГАТЭ свои запасы из примерно 450 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов.

Ядерные объекты Натанз, Исфахан и Фордо будут выведены из эксплуатации и уничтожены. Что касается ракетной программы, этот вопрос будет рассмотрен на более позднем этапе с ограничениями по количеству и дальности.

Кроме того, США требуют разблокирования Ормузского пролива и сохранения его статуса свободной морской зоны, а также отказа Ирана от финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Трамп заявил о переговорах с «нужными людьми» в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с «нужными людьми» в Иране и те очень заинтересованы в заключении сделки.

Глава Белого дома отметил, что все иранские лидеры «исчезли», поэтому никто не знает, с кем говорить.

Но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку — вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят Дональд Трамп президент США

Он предложил посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.

Трамп также сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф участвуют в консультациях с Ираном.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему помощнику Рону Дермеру следить за переговорами между США и Ираном на предмет соблюдения красных линий и соблюдения интересов страны. По данным Bloomberg, правительство Нетаньяху «с некоторой опаской» относится к тому, что Вашингтон может выбрать сделку, противоречащую интересам Иерусалима.