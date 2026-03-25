Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 25 марта 2026

Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

N12: В план США входит снятие санкций с Ирана и помощь с ядерным проектом
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Израильский канал N12 раскрыл 15 пунктов мирного плана США по Ирану. В него входит в том числе снятие санкций и помощь с ядерным проектом.

США предлагают отмену всех санкций против Ирана, помощь в продвижении гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии, устранение угрозы повторного введения санкций.

Вашингтон требует от Тегерана заморозить ядерную программу, ограничить использование ядерных программ гражданскими или оборонными целями, прекратить развитие существующих ядерных возможностей и расширение возможностей по обогащению урана.

Обогащенный уран останется под надзором и в согласованных количествах, будут введены механизмы международного мониторинга, в том числе под контролем МАГАТЭ. Ядерные объекты Натанз, Исфахан и Фордо будут выведены из эксплуатации и уничтожены. Что касается ракетной программы, этот вопрос будет рассмотрен на более позднем этапе с ограничениями по количеству и дальности.

Кроме того, США требуют разблокирования Ормузского пролива и сохранения его статуса свободной морской зоны, а также отказа Ирана от финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Ожидается, что переговоры по соглашению будут проведены в период месячного перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    В Подмосковье спасли пролежавшую восемь часов в снегу 84-летнюю пенсионерку

    Манул Тимофей из Московского зоопарка во второй раз остался без невесты

    Учительница музыки призналась в сексе с несовершеннолетним

    Спортсмен без рук и ног застрелил человека во время ссоры в автомобиле

    Обнаружена неожиданная польза привычной ягоды при диабете

    В Подмосковье родился младенец-богатырь весом около шести килограммов

    В Москве колесо прокатилось по туннелю отдельно от грузовика

    Ким Чен Ын направил письмо Путину

    Иран обратился к России и Китаю с просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok