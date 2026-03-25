Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:54, 25 марта 2026Интернет и СМИ

N12: США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Об этом сообщил израильский 12-й телеканал (N12).

Ожидается, что переговоры по соглашению будут проведены в период месячного перемирия. По данным телеканала, в Вашингтоне утверждают, что Тегеран согласился со многими пунктами, однако фактических доказательств этого нет. При этом отмечается, что Иерусалим скептически относится к тому, что Иран согласится со всеми требованиями.

Как уточняет The New York Times, посредником в передаче плана выступил Пакистан. Как сообщает газета, план затрагивает вопросы ракетной и ядерной программ исламской республики, а также свободы судоходства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему помощнику Рону Дермеру следить за переговорами между США и Ираном на предмет соблюдения красных линий и соблюдения интересов страны. По данным Bloomberg, правительство Нетаньяху «с некоторой опаской» относится к тому, что Вашингтон может выбрать сделку, противоречащую интересам Иерусалима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    В России захотели запретить детям пользоваться смартфонами

    В Иране посоветовали США попробовать «напечатать» бензин

    Женщины назвали самую раздражающую фразу мужчин в постели

    США представили Ирану план по выходу из конфликта

    Ефремов впервые за более чем пять лет сыграет в спектакле

    Нетаньяху поручил помощнику следить за переговорами США и Ирана

    Работницу похоронного бюро насмерть раздавила платформа для подъема тел

    Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

    На Украине пригрозили Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok