Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 25 марта 2026

Нетаньяху поручил помощнику следить за переговорами США и Ирана

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Menahem Kahana / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему помощнику, экс-послу страны в Вашингтоне Рону Дермеру следить за переговорами между США и Ираном, направленными на прекращение войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на израильского чиновника.

Уточняется, что израильский премьер дал указание проверить возможное соглашение на предмет соблюдения красных линий, а также обеспечить соблюдение интересов Израиля. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, внимание Дермера сосредоточено на обеспечении ликвидации иранской ядерной программы и изъятии и уничтожении примерно 440 килограмм высокообогащенного урана.

Отмечается, что между Израилем и США практически не наблюдается разногласий по поводу конфликта на Ближнем Востоке, однако их конечные цели расходятся. В связи с этим поручение Нетаньяху свидетельствует о том, что его правительство «с некоторой опаской» относится к тому, что Вашингтон может выбрать сделку, противоречащую интересам Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он лично вовлечен в переговоры США и Ирана. Он добавил, что в контактах Тегерана и Вашингтона также принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также утверждает, что Белый дом ведет переговоры с «нужными людьми» в Иране и те очень заинтересованы в заключении сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok