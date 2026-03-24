21:35, 24 марта 2026Мир

Трамп заявил о переговорах с «нужными людьми» в Иране

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с «нужными людьми» в Иране, и те очень заинтересованы в заключении сделки.
Глава Белого дома отметил, что все иранские лидеры «исчезли», поэтому никто не знает, с кем говорить.

«Но мы на самом деле говорим с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку — вы даже не представляете, насколько сильно они этого хотят», — заявил президент журналистам. Он предложил посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.

Трамп также сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф участвуют в консультациях с Ираном.

Ранее Axios со ссылкой на источники писал, что США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.

