США заявили о согласии Ирана на часть плана из 15 пунктов и обсуждение даты переговоров

Axios: США и посредники обсуждают возможность переговоров с Ираном 26 марта

США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений.

В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп заинтересован в завершении войны, но контроль Ирана над Ормузским проливом осложняет любую потенциальную стратегию выхода.

США представили Израилю свой план из 15 пунктов по прекращению войны и заявили, что Иран согласился со многими ключевыми пунктами. Никаких реальных доказательств такого соглашения пока нет, подчеркнул обозреватель издания Барак Равид.

Как ранее сообщил CNN, между США и Ираном имели место контакты, в ходе которых иранская сторона выразила готовность выслушать конструктивные предложения Вашингтона по прекращению войны.