Раскрыты подробности переговоров США и Ирана

CNN: Иран готов выслушать конструктивные предложения США по прекращению войны

Между США и Ираном имели место контакты, в ходе которых иранская сторона выразила готовность выслушать конструктивные предложения Вашингтона по прекращению войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Иране.

«Рассматриваемые предложения направлены не просто на достижение перемирия, а на заключение конкретного соглашения о прекращении конфликта между США и Ираном», — отметил собеседник телеканала.

Представитель иранской стороны подчеркнул, что Тегеран не просит о встрече или прямых переговорах с Соединенными Штатами, но готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы Исламской Республики. По его словам, Иран готов предоставить все необходимые гарантии полного отказа от разработки ядерного оружия, но намерен сохранить за собой право на мирное использование ядерных технологий. Кроме того, власти страны также будут настаивать на отмене всех введенных против нее санкций.

Ранее сообщалось, что Тегеран в ходе переговоров с Вашингтоном требует заключения прочного мирного соглашения с гарантиями ненападения, а не краткосрочного прекращения огня. По данным газеты The New York Times, об этом в ходе телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.