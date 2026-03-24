19:31, 24 марта 2026Мир

Раскрыты подробности переговоров США и Ирана

CNN: Иран готов выслушать конструктивные предложения США по прекращению войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Между США и Ираном имели место контакты, в ходе которых иранская сторона выразила готовность выслушать конструктивные предложения Вашингтона по прекращению войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Иране.

«Рассматриваемые предложения направлены не просто на достижение перемирия, а на заключение конкретного соглашения о прекращении конфликта между США и Ираном», — отметил собеседник телеканала.

Представитель иранской стороны подчеркнул, что Тегеран не просит о встрече или прямых переговорах с Соединенными Штатами, но готов выслушать предложения, которые будут учитывать национальные интересы Исламской Республики. По его словам, Иран готов предоставить все необходимые гарантии полного отказа от разработки ядерного оружия, но намерен сохранить за собой право на мирное использование ядерных технологий. Кроме того, власти страны также будут настаивать на отмене всех введенных против нее санкций.

Ранее сообщалось, что Тегеран в ходе переговоров с Вашингтоном требует заключения прочного мирного соглашения с гарантиями ненападения, а не краткосрочного прекращения огня. По данным газеты The New York Times, об этом в ходе телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Список допущенных к работе в такси машин расширили

    Стюардесса перепутала обычный лед с сухим и спровоцировала ожог у пассажирки самолета

    Комик-иноагент покаялся за возмутившую зрителей шутку о женщинах

    Дима Билан решил избавиться от загородного дома в Подмосковье

    Эрдоган высказался о вступлении Турции в войну с Ираном

    Раскрыт способ снизить риск отторжения зубных имплантов

    Больше десяти человек пострадали при двух ударах по агропредприятию в российском регионе

    Долина снизила цену на выступления на фоне скандала

    Консервы с сайрой довели чиновника Россельхознадзора до превышения полномочий

    Все новости
