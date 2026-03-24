16:39, 24 марта 2026Мир

Раскрыты требования Ирана к США

NYT: Иран требует от США прочного мирного соглашения и гарантий о ненападении
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Тегеран требует прочного мирного соглашения и гарантий о ненападении, а не краткосрочного прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, иранцы также добиваются от Вашингтона смягчения экономических санкций, но, как заявляли американские официальные лица на переговорах до начала войны, это произойдет только после того, как Иран выполнит свои обязательства по ядерной программе и другие условия соглашения», — приводит издание слова источников.

Кроме того, авторы материала передали слова иранских чиновников. По их словам, Вашингтон и Тегеран пытались договориться о путях урегулирования конфликта и снижения угрозы его эскалации.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что Аракчи тайно передал Уиткоффу сообщение, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Как утверждается, между переговорщиками состоялся телефонный разговор, в ходе которого иранский министр подтвердил согласие Хаменеи «закрыть этот вопрос в ближайшее время при условии выполнения требований» Тегерана.

    Последние новости

    Раскрыты требования Ирана к США

    Стали известны подробности романа 49-летнего Орландо Блума с 28-летней моделью

    Гол на 92-й минуте принес россиянину более миллиона рублей

    Названы снижающие риск нарушений обмена веществ продукты

    Россияне устроили бойкот шаурме

    Пять иностранцев организовали в России сеть нарколабораторий

    Россиян предупредили об опасности популярного метода удаления клещей

    Второй топ-менеджер «Макфы» ушел на СВО

    В Германии назвали главный урок иранского кризиса

    Премьер Словакии рассказал о сильной ненависти Еврокомиссии к России

    Все новости
