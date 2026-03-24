Раскрыты требования Ирана к США

NYT: Иран требует от США прочного мирного соглашения и гарантий о ненападении

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Тегеран требует прочного мирного соглашения и гарантий о ненападении, а не краткосрочного прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, иранцы также добиваются от Вашингтона смягчения экономических санкций, но, как заявляли американские официальные лица на переговорах до начала войны, это произойдет только после того, как Иран выполнит свои обязательства по ядерной программе и другие условия соглашения», — приводит издание слова источников.

Кроме того, авторы материала передали слова иранских чиновников. По их словам, Вашингтон и Тегеран пытались договориться о путях урегулирования конфликта и снижения угрозы его эскалации.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что Аракчи тайно передал Уиткоффу сообщение, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Как утверждается, между переговорщиками состоялся телефонный разговор, в ходе которого иранский министр подтвердил согласие Хаменеи «закрыть этот вопрос в ближайшее время при условии выполнения требований» Тегерана.