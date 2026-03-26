Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 26 марта 2026

Лукашенко дал Ким Чен Ыну автомат со словами «на всякий случай»

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: KCNA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомат VSK, а взамен получил саблю и вазу со своим изображением. Обмен подарками произошел на встрече в Пхеньяне, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«На всякий случай, если враги появятся», — подчеркнул Лукашенко во время передачи подарка своему коллеге. Президент Белоруссии также передал Ким Чен Ыну монету в футляре.

Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР Пхеньян 25 марта. Там же лидеры двух стран подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Президент Белоруссии обозначил международный акт «фундаментальным документом», который отражает «цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok