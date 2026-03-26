Лукашенко дал Ким Чен Ыну автомат со словами «на всякий случай»

Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись подарками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомат VSK, а взамен получил саблю и вазу со своим изображением. Обмен подарками произошел на встрече в Пхеньяне, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«На всякий случай, если враги появятся», — подчеркнул Лукашенко во время передачи подарка своему коллеге. Президент Белоруссии также передал Ким Чен Ыну монету в футляре.

Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР Пхеньян 25 марта. Там же лидеры двух стран подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Президент Белоруссии обозначил международный акт «фундаментальным документом», который отражает «цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов».