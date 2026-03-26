Лукашенко подписал договор о дружбе и сотрудничестве с одной страной

08:47, 26 марта 2026

Лукашенко подписал договор о дружбе и сотрудничестве с КНДР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: KCNA / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Это фундаментальный документ, в котором четко и открыто изложены цели, принципы нашего взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко прибыл в КНДР 25 марта. Это первый визит белорусского президента в страну. 26 марта в резиденции «Кымсусан» проходят переговоры двух лидеров, в ходе которых и был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе своего визита в Пхеньян намерен подписать с Ким Чен Ыном договор о дружбе. По словам белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова, есть «целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны».

