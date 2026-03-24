10:16, 24 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко впервые посетит КНДР

Лукашенко 25-26 марта совершит первый официальный визит в КНДР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые совершит официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что белорусский политик будет находиться в КНДР 25 и 26 марта. Центральным мероприятием визита Лукашенко станет его встреча с лидером республики Ким Чен Ыном.

«Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализацию совместных взаимовыгодных проектов.

