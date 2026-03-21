21:22, 21 марта 2026Бывший СССР

Путин созвонился с Лукашенко

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко созвонились
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Утверждается, что в ходе разговора главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализацию совместных взаимовыгодных проектов.

«Особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства», — отметили авторы сообщения. По их словам, также Путин и Лукашенко обсудили вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.

Ранее с просьбой к белорусскому лидеру обратилась первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп. Она попросила его обсудить с российским лидером Владимиром Путиным судьбу пропавших украинских детей, которые, предположительно, могут находиться на территории РФ.

