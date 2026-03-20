Мелания Трамп обратилась с просьбой к Лукашенко

Мелания Трамп попросила Лукашенко о помощи с поиском пропавших украинских детей

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой. Она попросила его обсудить с российским лидером Владимиром Путиным судьбу пропавших украинских детей, которые, предположительно, могут находиться на территории РФ, передает БелТА.

Лукашенко рассказал об этой просьбе журналистам, отметив, что Мелания передала ему «список детей, которые якобы в результате войны на Украине затерялись в России». Он заявил о готовности передать эти данные Путину, когда состоится их следующая личная встреча.

«Если Мелания просит (это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей), я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос», — сказал белорусский лидер. Однако он усомнился в достоверности предоставленных списков детей, а также в заинтересованности Киева решить этот вопрос.