Бывший СССР
08:44, 25 марта 2026Бывший СССР

Лукашенко и Ким Чен Ын подпишут договор о дружбе

Лукашенко прибыл в Пхеньян, где подпишет с Ким Чен Ыном договор о дружбе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР — Пхеньян, где подпишет с лидером страны Ким Чен Ыном договор о дружбе. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков, передает агентство «БелТА».

«Есть целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны. Они все отражены в соответствующем договоре о дружбе, который подпишут лидеры наших стран», — сообщил дипломат.

Агентство сообщает, что по прибытии Лукашенко направился к Кымсусанскому дворцу Солнца. Там политик почтил память корейских вождей.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с «Лентой.ру» сравнил дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э с сыном Александра Лукашенко Николаем.

