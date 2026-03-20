Дочь Ким Чен Ына сравнили с Николаем Лукашенко

Кореевед Асмолов: Мнение, что из дочки Ким Чен Ына делают преемницу, неправильно

Мнение о том, что из дочери лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э сделают преемницу, простое, но неправильное, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. В беседе с «Лентой.ру» он сравнил ее с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений. Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«С одной стороны, девочка, как можно заметить, явно интересуется военным делом и военной техникой, поэтому появляется там вместе с отцом. На партийно-хозяйственных мероприятиях она, если и появляется, то сильно меньше. У нее пока нет специфических титулов, и разговоры о том, что ее объявят преемницей или что ее назначили куратором ракетной программы — это все идет со ссылкой на антипхеньянскую пропаганду, причем ее наиболее борзописную часть», — считает кореевед.

В массовом сознании россиян, по мнению ученого, Северная Корея — по-прежнему странное, экзотическое государство, где 12-летнюю девочку можно назначить ответственной за ракеты. Это говорит о том, что, когда люди слышат слово «КНДР», им отказывает критическое мышление и они невнимательно смотрят источники, добавил он.

Новость про куратора ракетной программы, разумеется, появилась не из официальных сообщений Северной Кореи, а из южнокорейской газеты, известной антипхеньянскими утками, и источником там послужила информация категории "по секретным данным разведки" Константин Асмолов кореевед

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Ким Чжу Э постоянно сопровождает отца на подобных мероприятиях. Когда они осматривали новые снайперские винтовки и пистолеты, девочка тоже стреляли вместе с военными, привел пример кореевед.

«Есть хорошая фотография, когда Ким сидит со снайперской винтовкой, она стоит рядом, смотрит в бинокль. Как сказал по этому поводу один мой знакомый: "Меня в ее возрасте отец водил с собой только в кино", но это ничего не означает. Помните, был такой Коля Лукашенко? На каком-то этапе он всегда появлялся везде вместе с отцом, и антибелорусская пропаганда также рассказывала, с одной стороны, что это абсолютно психически неуравновешенный мальчик, тем не менее именно он будет преемником. Где сейчас тот Коля? Как давно мы о нем слышали?» — заключил ученый.

До этого Ким Чен Ын вместе с Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад. Фотографы запечатлели отца с подростком в кожаных куртках одинакового кроя.