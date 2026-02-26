Ким Чен Ын с дочерью в парных образах посетили военный парад

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с 13-летней дочерью Ким Чжу Э в парных образах посетили военный парад. Снимки публикует NBC.

Фотографы запечатлели отца с подростком в кожаных куртках одного кроя. Тогда же Ким Чен Ын назначил дочь руководителем ракетной программы КНДР.

Известно, что Ким Чжу Э курирует производство, которое связано с военными разработками. Несмотря на это, официально должность занимает генерал Чан Чан Ха, а Ким Чжу Э получает доклады от военных и отдает распоряжения. Таким образом она сможет изучить структуру оборонного сектора.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщала, что Ким Чен Ын активно готовит свою дочь Чжу Э к тому, чтобы она в будущем управляла страной.