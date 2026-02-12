Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
07:21, 12 февраля 2026Мир

В Южной Корее назвали возможную преемницу Ким Чен Ына

Yonhap: Разведка Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын сделает дочь преемником
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Национальная разведывательная служба Южной Кореи полагает, что возможной преемницей Ким Чен Ына на посту лидера КНДР станет его дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщил южнокорейский депутат Ли Сон Гвон, передает агентство Yonhap.

«Ким Чжу Э продолжает демонстрировать заметное присутствие на таких мероприятиях, как торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, при этом фиксируются признаки еёt участия в обсуждении отдельных политических решений», — сказал он.

По его словам, усиления присутствия Ким Чжу Э на политических мероприятиях позволяет считать, что она уже вступила в «стадию назначения преемником».

Ранее Ким Чен Ын с дочерью поучаствовали в испытаниях крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО). По словам северокорейского лидера, ракеты защищены от любого внешнего вмешательства.

