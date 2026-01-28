Реклама

Мир
05:35, 28 января 2026

Ким Чен Ын с дочерью запустили 600-миллиметровые ракеты

Ким Чен Ын поучаствовал в испытаниях крупнокалиберной РСЗО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ЦТАК / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в испытаниях реактивной системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра. Об этом сообщает официальный информационный орган Северной Кореи ЦТАК.

Утверждается, что было запущено четыре ракеты. Они успешно поразили цель на расстоянии 358,5 километра.

Ким раскрыл, что это оружие является высокоточным и самоуправляемым. Также, по его словам, ракеты защищены от любого внешнего вмешательства. «Ракета подходит к использованию при специальных атаках», — уточнил он.

Telegram-канал «Военный осведомитель» опознал пусковые установки. Это оказались 600-миллиметровые ракеты KN-25, которые, среди прочего, могут оснащаться ядерной боеголовкой.

На испытаниях главу КНДР сопровождала его дочь Ким Чжу Э. Ранее аналитики высказывали предположения, что она может стать преемницей отца.

