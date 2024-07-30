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22:50, 30 июля 2024Мир

В Южной Корее заявили о подготовке Ким Чен Ыном передачи власти дочери

Разведка Южной Кореи: лидер КНДР Ким Чен Ын готовит к управлению страной дочь

Фото: KCNA / Reuters

Разведка Южной Кореи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын активно готовит свою дочь Чжу Э к тому, чтобы она в будущем управляла страной. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в парламенте.

По их словам, южнокорейская Национальная разведывательная служба (НРС) провела встречу для депутатов парламента страны. В ходе собрания аналитики обратили внимание на то, какие титулы используются в отношении Чжу Э, а также на частоту ее появления на публике.

В частности, титул «хяндо» переводится как «проводник». Кроме того, он означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе» и используется по отношению к лидерам или их преемникам.

В то же время, отмечает агентство, выбор Ким Чен Ына не окончательный.

Это не первый раз, когда в Южной Корее допускают, что дочь Ким Чен Ына может стать его преемницей. В октябре 2023 года министр объединения Южной Кореи Ким Ен Хо заявил, что Ким Джу Э может унаследовать пост отца, учитывая ее публичные выступления. Джу Э, которой, предположительно, около 10-12 лет, впервые появилась на публике в ноябре 2022 года. С тех пор она посетила больше 20 мероприятий.

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      Марина Совина
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