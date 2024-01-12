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14:44, 12 января 2024Мир

В Южной Корее назвали дочь Ким Чен Ына его потенциальным преемником

Nikkei Asia: дочь Ким Чен Ына является его наиболее вероятным преемником

Фото: KCNA / Reuters

В Южной Корее старшую дочь Ким Чен Ына, 10-летнюю Ким Чжу Э назвали его потенциальным преемником на посту лидера Северной Кореи. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на Национальную разведывательную службу Республики Корея (NIS).

«Основываясь на всестороннем анализе общественной деятельности, Ким Чжу Э в настоящее время является наиболее вероятным преемником», — приводит издание слова кандидата на пост главы NIS Чо Тхэ Ена.

Соответствующий вывод южнокорейское разведывательное сообщество сделало на основе активности дочери Ким Чен Ына, наблюдаемой с 2022 года. Впервые Ким Чжу Э была показана северокорейским СМИ в ноябре 2022 года, когда она со своим отцом наблюдала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». С того момента ее показывали более двадцати раз в новостных материалах КНДР.

При этом эксперты отмечают, что лишь сделали предположение и не могут с полной уверенностью утверждать о выборе Ким Чен Ыном кандидатуры своего преемника.

Ранее, в декабре прошлого года, Ким Чен Ын расплакался, слушая отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Что послужило причиной неизвестно, однако сообщается, что в этот момент была озвучена часть доклада, в которой речь идет о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

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      Максим Габриелян
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