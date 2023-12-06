Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

Лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на съезде матерей

Лидер КНДР Ким Чен Ын расплакался, слушая отчетный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей, об этом пишет РИА Новостисо ссылкой на кадры, показанные Центральным телевидением Кореи.

В новостном сюжете показали выступление секретаря ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Иль Хвана. Слушая его доклад, Ким Чен Ын не смог сдержать слез. Оператор показал лицо политика крупным кадром. Что именно вызвало эмоциональную реакцию у главы государства, неизвестно. Кадры были показаны на фоне оглашения диктором части доклада, в которой речь идет о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

«В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии», — отметил выступающий.

В январе сообщалось, что Ким Чен Ын злоупотребляет алкоголем из-за кризиса среднего возраста.