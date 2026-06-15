«У меня быстро кончились деньги». Кевин Спейси дал большое интервью Собчак. В чем признался отмененный Голливудом актер?

Кевин Спейси дал интервью Ксении Собчак о своей жизни после обвинений в домогательствах

Кевин Спейси дал большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о попадании в черные списки Голливуда, связи с Джеффри Эпштейном и нищете из-за обвинений в домогательствах. Беседа с артистом появилась на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Спейси поделился деталями своих отношений с Эпштейном

Артист рассказал о характере своей связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, создавшим криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. По словам Спейси, они познакомились из-за бывшего президента США Билла Клинтона, который в 2002 году позвал актера в благотворительную поездку по Африке с целью привлечь внимание к проблеме СПИДа и собрать деньги на лекарства для матерей с ВИЧ. Позднее выяснилось, что самолет, на котором он и Клинтон перемещались по Африке, принадлежал Эпштейну.

До этого я никогда его не встречал. Я толком не помню знакомства с ним в тот момент. И я после этого я никогда больше его не видел Кевин Спейси о связи с Эпштейном

Звезда фильмов «Семь» и «Обычные подозреваемые» подчеркнул, что считает Эпштейна чудовищным человеком.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Спейси оценил состояние современного общества на своем примере

Актер признался, что после обвинений в домогательствах он столкнулся с неожиданной поддержкой и любовью окружающих. Это убедило Спейси в том, что состояние современного общества лучше, чем можно было бы предположить по соцсетям, в которых про него «пишут гадости».

https://www.youtube.com/watch?v=oyAU27jZpLA

«Легко быть негативным — и начать перечислять все, что сейчас не так с нашим обществом. Но в прошедшие девять лет я увидел совсем другое общество — людей, которые отправили мне тысячи писем поддержки, которые останавливали меня на улице, в отелях, в торговых центрах», — признался Спейси.

Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта — вот чем меня окружили люди, которых я даже не знал Кевин Спейси о людях вокруг

Актер добавил, что со временем все больше людей, которые сделали о нем определенные выводы после обвинений в домогательствах, стали приходить к выводу, что «все было не таким черно-белым, как это представлялось». Спейси назвал это ветром перемен, принесшим ему больше работы и возможностей.

Спейси признался, что живет в бедности

В ходе интервью Собчак усомнилась в словах Спейси о том, что тот якобы остался без денег из-за скандала. «Как это вообще может произойти с кем-то вашего уровня?» — спросила она у актера.

«Сколько, по-вашему, у меня денег?» — удивленно спросил журналистку Спейси. Собчак предположила, что сумма превышает 50 миллионов долларов.

Вы абсолютно не правы. То, что про меня писали, это абсолютная неправда Кевин Спейси о размере своих сбережений

«Когда тебя в чем-то обвиняют и тебе нужно доказывать свою невиновность в суде, ты перестаешь зарабатывать, потому что Голливуд отправил тебя на скамейку запасных. Ты тратишь очень много на защиту, но все поступления прекращаются. Деньги закончились очень быстро. По сути, я начинаю с нуля», — поведал Спейси.

Актер вспомнил о работе в нью-йоркском театре в 20-летнем возрасте. Он признался, что его выставляли из съемного жилья и отключали электричество за неуплату. «Я знаю, это может показаться вам сумасшедшим, но я уже был в такой ситуации раньше», — заявил Спейси.

Кевин Спейси был оправдан в суде по делам о сексуальном насилии

В 2017 году Спейси столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и был уволен из сериала «Карточный домик», после чего ему перестали предлагать новые роли. Его дело рассматривали суды в Нью-Йорке и Лондоне, которые в 2022 и 2023 годах оправдали актера.

Из-за обвинений в адрес звезды таких фильмов, как «Семь», «Красота по-американски», «Обычные подозреваемые» и «Секреты Лос-Анджелеса», его также вырезали из картины Ридли Скотта «Все деньги мира», пересняв все сцены со Спейси с другим актером — Кристофером Пламмером. А уже законченную на тот момент картину о писателе Горе Видале «Гор» отказался выпускать финансировавший ее сервис Netflix. По словам Спейси, «Гор» был достоин премии «Оскар».

Ранее в ноябре Кевин Спейси признался, что стал бездомным.