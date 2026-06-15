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11:42, 15 июня 2026Культура

«У меня быстро кончились деньги». Кевин Спейси дал большое интервью Собчак. В чем признался отмененный Голливудом актер?

Кевин Спейси дал интервью Ксении Собчак о своей жизни после обвинений в домогательствах
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Kristy Sparow / Kontributor / Getty images

Кевин Спейси дал большое интервью Ксении Собчак, в котором рассказал о попадании в черные списки Голливуда, связи с Джеффри Эпштейном и нищете из-за обвинений в домогательствах. Беседа с артистом появилась на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Спейси поделился деталями своих отношений с Эпштейном

Артист рассказал о характере своей связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, создавшим криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. По словам Спейси, они познакомились из-за бывшего президента США Билла Клинтона, который в 2002 году позвал актера в благотворительную поездку по Африке с целью привлечь внимание к проблеме СПИДа и собрать деньги на лекарства для матерей с ВИЧ. Позднее выяснилось, что самолет, на котором он и Клинтон перемещались по Африке, принадлежал Эпштейну.

До этого я никогда его не встречал. Я толком не помню знакомства с ним в тот момент. И я после этого я никогда больше его не видел

Кевин Спейсио связи с Эпштейном

Звезда фильмов «Семь» и «Обычные подозреваемые» подчеркнул, что считает Эпштейна чудовищным человеком.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Спейси оценил состояние современного общества на своем примере

Актер признался, что после обвинений в домогательствах он столкнулся с неожиданной поддержкой и любовью окружающих. Это убедило Спейси в том, что состояние современного общества лучше, чем можно было бы предположить по соцсетям, в которых про него «пишут гадости».

https://www.youtube.com/watch?v=oyAU27jZpLA

«Легко быть негативным — и начать перечислять все, что сейчас не так с нашим обществом. Но в прошедшие девять лет я увидел совсем другое общество — людей, которые отправили мне тысячи писем поддержки, которые останавливали меня на улице, в отелях, в торговых центрах», — признался Спейси.

Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта — вот чем меня окружили люди, которых я даже не знал

Кевин Спейсио людях вокруг

Актер добавил, что со временем все больше людей, которые сделали о нем определенные выводы после обвинений в домогательствах, стали приходить к выводу, что «все было не таким черно-белым, как это представлялось». Спейси назвал это ветром перемен, принесшим ему больше работы и возможностей.

Спейси признался, что живет в бедности

В ходе интервью Собчак усомнилась в словах Спейси о том, что тот якобы остался без денег из-за скандала. «Как это вообще может произойти с кем-то вашего уровня?» — спросила она у актера.

«Сколько, по-вашему, у меня денег?» — удивленно спросил журналистку Спейси. Собчак предположила, что сумма превышает 50 миллионов долларов.

Вы абсолютно не правы. То, что про меня писали, это абсолютная неправда

Кевин Спейсио размере своих сбережений

«Когда тебя в чем-то обвиняют и тебе нужно доказывать свою невиновность в суде, ты перестаешь зарабатывать, потому что Голливуд отправил тебя на скамейку запасных. Ты тратишь очень много на защиту, но все поступления прекращаются. Деньги закончились очень быстро. По сути, я начинаю с нуля», — поведал Спейси.

Актер вспомнил о работе в нью-йоркском театре в 20-летнем возрасте. Он признался, что его выставляли из съемного жилья и отключали электричество за неуплату. «Я знаю, это может показаться вам сумасшедшим, но я уже был в такой ситуации раньше», — заявил Спейси.

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube 

Кевин Спейси был оправдан в суде по делам о сексуальном насилии

В 2017 году Спейси столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и был уволен из сериала «Карточный домик», после чего ему перестали предлагать новые роли. Его дело рассматривали суды в Нью-Йорке и Лондоне, которые в 2022 и 2023 годах оправдали актера.

Из-за обвинений в адрес звезды таких фильмов, как «Семь», «Красота по-американски», «Обычные подозреваемые» и «Секреты Лос-Анджелеса», его также вырезали из картины Ридли Скотта «Все деньги мира», пересняв все сцены со Спейси с другим актером — Кристофером Пламмером. А уже законченную на тот момент картину о писателе Горе Видале «Гор» отказался выпускать финансировавший ее сервис Netflix. По словам Спейси, «Гор» был достоин премии «Оскар».

Ранее в ноябре Кевин Спейси признался, что стал бездомным.

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