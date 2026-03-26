Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 26 марта 2026Россия

Раскрыты версии о месте несчастного случая с бесследно пропавшими в тайге Усольцевыми

Елена Торубарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Найти бесследно пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых и проверить версию о возможно произошедшем с ними несчастном случае получится только после схода снежного покрова. Сведения о ходе поисков раскрыл глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе с ТАСС.

«У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай. В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — обозначил Сергеев.

По словам волонтера, в теории при помощи беспилотников можно найти Усольцевых, так как у них при себе могло быть много металлических предметов — как минимум ключи от машины. «Теоретически. На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли», — заключил он.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее искавшая семью волонтер Светлана Торгашина указала на ошибки поисковиков. В частности, она заявила, что в первые дни все начали действовать разрозненно, что не привело к результату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok