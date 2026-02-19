Искавшая бесследно пропавших в тайге Усольцевых волонтер указала на ошибки поисковиков

Волонтер Торгашина: При поисках Усольцевых все начали действовать разрозненно

Искавшая бесследно пропавших в тайге Усольцевых волонтер Светлана Торгашина указала на ошибки поисковиков. В частности, в беседе с NGS24.RU она заявила, что в первые дни все начали действовать разрозненно, что не привело к результату.

По ее словам, с такими масштабными поисками волонтеры столкнулись впервые, из-за чего все начали действовать разрозненно. «Наверное, самая главная ошибка была в том, что каждый пытался показать свою значимость», — обозначила Торгашина.

Собеседница издания отметила, что после первых поисков был организован штаб для разбора всех ошибок с представителями всех ведомств и организаций.

«Именно потому, что командовать, распределять задачи должен в первую очередь кто-то один, хорошо знающий специфику местности и особенности работы в ней. Тогда бы не возникли недоразумения, которые были первые две недели в проведении поисковой операции», — пояснила она.

Волонтер также добавила, что на результаты поисков повлиял человеческий фактор — по ряду причин никто не забеспокоился, когда семья не вышла на связь 28 сентября. В их числе слова сына Ирины Усольцевой Даниила Баталина о том, что для его отчима Сергея Усольцева было нормой без предупреждения уехать в тайгу на длительный срок — от недели до месяца.

«Даниил, сын Ирины Усольцевой, рассказывал, что, когда они уезжали на Кутурчин, мама ему звонила. Она звала его с собой и сразу предупредила, что связи там не будет. Но у него были дела, и он отказался. Далее. Он прекрасно знал, что никто из родителей не зависит от работы, они сами себе начальники», — заключила Торгашина.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее сообщалось, что отправленные на поиски семьи дроны с тепловизором фиксировали светящиеся точки в лесу, где они пропали.