Боярский вышел на сцену на фоне новостей о госпитализации

Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» после новостей о госпитализации

Народный артист России Михаил Боярский вышел на сцену на фоне новостей об экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Артист сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Ранее сын исполнителя Сергей Боярский заявил, что его отец находился в больнице на плановом обследовании, и его здоровью ничего не угрожает.

Сообщения о том, что Михаил Боярский был доставлен в больницу из-за ишемической болезни сердца, появились 10 января.