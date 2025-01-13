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10:22, 13 января 2025Культура

Боярский вышел на сцену на фоне новостей о госпитализации

Боярский сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» после новостей о госпитализации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Михаил Боярский вышел на сцену на фоне новостей об экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Артист сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Ранее сын исполнителя Сергей Боярский заявил, что его отец находился в больнице на плановом обследовании, и его здоровью ничего не угрожает.

Сообщения о том, что Михаил Боярский был доставлен в больницу из-за ишемической болезни сердца, появились 10 января.

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