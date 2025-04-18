Михаила Боярского госпитализировали со сломанным ребром

Актера Михаила Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артист оступился за кулисами и упал на спину несколько дней назад. Сейчас он находится в больнице с травмами и ушибами.

Отмечается, что актер чувствует себя нормально и восстанавливается. Медики порекомендовали ему некоторое время отдохнуть и восстановить силы.

8 марта стало известно о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. Он был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома.