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21:32, 18 апреля 2025Культура

Боярского госпитализировали после падения

Михаила Боярского госпитализировали со сломанным ребром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Актера Михаила Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артист оступился за кулисами и упал на спину несколько дней назад. Сейчас он находится в больнице с травмами и ушибами.

Отмечается, что актер чувствует себя нормально и восстанавливается. Медики порекомендовали ему некоторое время отдохнуть и восстановить силы.

8 марта стало известно о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. Он был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома.

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