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14:26, 8 марта 2025Интернет и СМИ

Стали известны подробности состояния госпитализированного Петросяна

Mash: Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Народному артисту РСФСР, юмористу Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Подробности состояния госпитализированного артиста стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Петросян потерял много крови, но несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. 79-летнему артисту оказали всю необходимую помощь и поставили капельницу. Его уже перевели из реанимации в стационар.

Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала госпитализацию мужа. В социальной сети она обратилась к журналистам с просьбой оставить ее семью в покое, показав на экране телефона множество пропущенных звонков с неизвестных номеров. «Имейте совесть», — добавила женщина.

О госпитализации артиста стало известно днем 8 марта. Он был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома.

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