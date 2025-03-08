Стали известны подробности состояния госпитализированного Петросяна

Народному артисту РСФСР, юмористу Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Подробности состояния госпитализированного артиста стали известны Telegram-каналу Mash.
По данным канала, Петросян потерял много крови, но несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. 79-летнему артисту оказали всю необходимую помощь и поставили капельницу. Его уже перевели из реанимации в стационар.
Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала госпитализацию мужа. В социальной сети она обратилась к журналистам с просьбой оставить ее семью в покое, показав на экране телефона множество пропущенных звонков с неизвестных номеров. «Имейте совесть», — добавила женщина.
О госпитализации артиста стало известно днем 8 марта. Он был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома.