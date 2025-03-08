Стали известны подробности состояния госпитализированного Петросяна

Mash: Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике

Народному артисту РСФСР, юмористу Евгению Петросяну стало плохо на фоне недавно перенесенной операции на кишечнике. Подробности состояния госпитализированного артиста стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, Петросян потерял много крови, но несмотря на это, сейчас чувствует себя лучше. 79-летнему артисту оказали всю необходимую помощь и поставили капельницу. Его уже перевели из реанимации в стационар.

Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала госпитализацию мужа. В социальной сети она обратилась к журналистам с просьбой оставить ее семью в покое, показав на экране телефона множество пропущенных звонков с неизвестных номеров. «Имейте совесть», — добавила женщина.

О госпитализации артиста стало известно днем 8 марта. Он был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома.