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12:13, 8 марта 2025Интернет и СМИ

Петросян экстренно госпитализирован с кровотечением

Юморист Евгений Петросян доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Легендарный юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, Петросян доставлен в столичную больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Инсайдер сообщил, что ему стало плохо утром, когда он находился у себя дома. Близкие 79-летнего комика вызвали скорую помощь, медики забрали артиста в стационар.

Известно, что сейчас Евгений Ваганович находится в шоковой реанимации, медики пытаются стабилизировать его состояние. Когда комику станет лучше, ему проведут срочную операцию.

Ранее стало известно, что у молодой жены Евгения Петросяна нашли долги на сотни тысяч за элитную квартиру. Она задолжала за ЖКУ в элитной квартире 314 тысяч рублей.

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