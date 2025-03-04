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09:35, 4 марта 2025Экономика

У жены Петросяна нашли долги на сотни тысяч за элитную квартиру

Жена Петросяна Брухунова задолжала за ЖКУ в элитной квартире 314 тысяч рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

У жены юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, нашли долги на сотни тысяч по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в элитной московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На супругу артиста оформлены две квартиры в столице — на Лесной улице в Тверском районе и в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. По счетам давно не платили именно во второй квартире. По данным авторов публикации, Брухунова задолжала 128 тысяч рублей за квартплату, еще 179 тысяч рублей — по взносам за капремонт, а также еще около 7 тысяч рублей — за другие ЖКУ.

Элитная квартира площадью 232,2 «квадрата», о которой идет речь, стоит около 441 миллиона рублей. Высота потолков в комнатах достигает 3,6 метра. Бонусом к квартире шли машино-место стоимостью 8 миллионов рублей и три нежилых помещения почти на 5 миллионов рублей.

Вторая квартира Брухуновой меньше и дешевле. Ее площадь достигает 77,5 квадрата, а стоимость — около 54 миллионов рублей. В ней владелица исправно оплачивает «коммуналку», отметили в Shot.

Ранее долги за ЖКУ нашли у звезды сериала «Кухня» Елены Ксенофонтовой. Актриса не оплачивала коммунальные услуги за свою квартиру в период с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2024-го. В результате сумма задолженности составила почти 278 тысяч рублей. Из-за этого на артистку подали в суд.

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