У звезды «Кухни» нашли долги за квартиру

Mash: на актрису Елену Ксенофонтову подали иск в суд из-за долгов за ЖКУ

На звезду сериала «Кухня» Елену Ксенофонтову подали иск в суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Актриса не оплачивала коммунальные услуги за свою квартиру в период с 1 декабря 2023 года по 31 октября 2024-го. В результате сумма задолженности составила почти 278 тысяч рублей. К этой цифре добавились пени в размере 18,6 тысячи рублей, почтовые расходы, а также госпошлина — почти пять тысяч рублей. В результате ТСЖ «Столица» обратилось в суд, чтобы взыскать долг. Помимо задолженности за «коммуналку», за артисткой числится еще и налоговая — 113 тысяч рублей.

В конце ноября стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд на народного артиста Игоря Бутмана за долги по услугам ЖКХ.