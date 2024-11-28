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12:50, 28 ноября 2024Экономика

На народного артиста России подали в суд за долги по услугам ЖКХ

На народного артиста России Игоря Бутмана подали в суд за долги по услугам ЖКХ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На саксофониста, народного артиста России Игорь Бутмана подали в суд за долги по услугам ЖКХ. Об этом стало известно «МК».

Истцом выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Предположительно, речь идет о задолженности по квартире музыканта на улице Пречистенка в Хамовниках. Размер суммы, которую Бутман задолжал коммунальщикам, не уточняется.

Ранее у режиссера и сценариста Анны Меликян нашли долги за капитальный ремонт дома в центре Москвы. Размер долга составил более 13 тысяч рублей. Режиссер проигнорировала напоминания о необходимости погасить задолженность, из-за чего попала под суд.

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