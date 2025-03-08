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13:29, 8 марта 2025Интернет и СМИ

Жена Петросяна прокомментировала госпитализацию мужа

Жена госпитализированного Петросяна попросила журналистов оставить ее в покое
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @bruhunova

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые прокомментировала госпитализацию мужа. Соответствующая запись появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя супруга Евгения Петросяна выложила в соцсети ролик, на котором виден экран смартфона со списком нескольких десятков звонков с неизвестных номеров. Судя по указанному времени, звонки начали поступать примерно в 12:00 и совершались с интервалом в несколько минут.

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое!» — подписала видео Брухунова, видимо, подозревая, что ей звонили представители СМИ. «Имейте совесть», — добавила женщина.

Легендарный юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве днем 8 марта. По информации источника Telegram-канала «112», 79-летний артист был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо, когда он находился утром у себя дома.

В начале марта у жены юмориста Евгения Петросяна, Татьяны Брухуновой, нашли долги на сотни тысяч по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в элитной московской квартире. По информации Telegram-канала Shot, женщина задолжала 128 тысяч рублей за квартплату, еще 179 тысяч рублей — по взносам за капремонт, а также еще около 7 тысяч рублей — за другие ЖКУ.

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