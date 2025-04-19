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00:35, 19 апреля 2025Культура

Раскрыты подробности о состоянии Боярского после госпитализации

Mash: Михаилу Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Советскому и российскому актеру, певцe и музыканту Михаила Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Медики диагностировали артисту сочетанную травму груди и позвоночника, а также компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки и ушиб легкого.

Отмчеается, что артист упал 14 апреля во время репетиции. Ему сделали укол обезболивающего, после чего Боярский вернулся на сцену. К врачам актер обратился только спустя два дня.

Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали после падения с высоты нескольких метров. Отмечалось, что актер чувствует себя нормально и восстанавливается.

8 марта стало известно о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. Он был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Сообщается, что Петросяну стало плохо утром, когда он находился у себя дома.

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