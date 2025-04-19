Жена Боярского раскрыла причину его госпитализации

Жена Боярского Луппиан: Актер оказался в больнице из-за риска развития пневмонии

Народный артист России Михаил Боярский оказался в больнице из-за риска развития пневмонии после травмы. Причину госпитализации в беседе с ТАСС раскрыла его жена, художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

По ее словам, врачи опасались развития пневмонии, но смогли избежать негативных последствий. «Пневмония может развиться, когда легкое ушибается — может развиться, а может не развиться», — отметила супруга актера.

Луппиан добавила, что госпитализация стала скорее профилактической мерой, медики контролируют состояние артиста.

Ранее она сообщила, что Боярского выпишут из больницы на следующей неделе. Его госпитализировали с сочетанной травмой груди и позвоночника, а также компрессионными переломами, закрытой травмой грудной клетки и ушибом легкого. Боярский получил все эти травмы после падения на сцене.

14 апреля актер оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Боярскому сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам актер обратился только спустя два дня.

