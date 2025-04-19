Михаила Боярского выпишут из больницы после падения во время репетиции

Актера Михаила Боярского выпишут из больницы после падения на сцене

Советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского выпишут из больницы на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщила его супруга Лариса Луппиан.

По словам Луппиан, сейчас Боярский чувствует себя хорошо. Его госпитализировали с сочетанной травмой груди и позвоночника, а также компрессионными переломами, закрытой травмой грудной клетки и ушибом легкого. Боярский получил все эти травмы после падения на сцене.

14 апреля актер оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Боярскому сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам актер обратился только спустя два дня.

Ранее сообщалось, что Михаила Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков.