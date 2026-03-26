11:06, 26 марта 2026Силовые структуры

Появилась информация о напавших на российского корреспондента

В Подольске задержали троих напавших на журналиста РЕН ТВ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подольске задержали троих напавших на журналиста РЕН ТВ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

По данным следствия, задержаны трое мужчин 1984, 1988 и 1995 годов рождения.

Следователи провели осмотр места происшествия, обыски, допросы и очные ставки. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.

На военкора Алексея Полторанина в процессе подготовки расследования о продаже красивых автомобильных номеров совершено нападение при попытке задать вопросы о законности работы фирмы.

Ранее сообщалось, что корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время выполнения редакционного задания.

