10:39, 26 марта 2026

Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

В Подмосковье совершили нападение на военкора Полторанина во время работы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Подмосковье совершили нападение на военкора Алексея Полторанина во время работы. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, на военкора Полторанина в процессе подготовки расследования о продаже красивых автомобильных номеров совершили нападение при попытке задать вопросы о законности работы фирмы.

После этого бизнесмены набросились на съемочную группу и начали избивать. Нападавших было трое. Один из них Павел Погосян, который и занимался поиском клиентов на номерные знаки, а также Артур Давыдов, ранее судимый за превышение полномочий, и Александр Фомин, уже судимый за побои.

Данное нападение подпадает под определение нескольких статей уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что россиянин напал на снимавшего сюжет журналиста.

