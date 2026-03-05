Реклама

Силовые структуры
12:58, 5 марта 2026Силовые структуры

Россиянин напал на снимавшего сюжет журналиста

Мужчину задержали за нападение на журналиста в Подмосковье
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье за нападение на журналиста задержали мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

По данным следствия, 3 марта подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в Чехове, напал на журналиста, который снимал сюжет о возможных мошеннических действиях заводчиков собак, и причинил ему травмы.

Следователи провели допросы, а также изучили запись с моментом нападения. В квартире подозреваемого проведен обыск и назначена судебно-медицинская экспертиза. Фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что суд наказал нарисовавших пентаграмму и голову свиньи на двери российского военкора.

