Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:53, 23 июня 2025Силовые структуры

Суд наказал нарисовавших пентаграмму и голову свиньи на двери российского военкора

В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери журналиста Трушнина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудили россиян, нарисовавших пентаграмму и голову свиньи на двери корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

Суд приговорил Светлану Агибалову и Владислава Ремнева к 3,5 года колонии общего режима. Оба признаны виновными по статьям 214 («Вандализм») и 33, 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

18 октября 2023 года указанные лица нарисовали пентаграммы со свиной головой на входной двери квартиры и стенах подъезда, а также расставили восковые свечи по месту жительства журналиста. Таким образом они хотели его запугать. Аналогичные преступления были совершены в отношении и других корреспондентов, которые освещают ход специальной военной операции (СВО). Отчет о выполнении заданий злоумышленники отправили заказчикам и получили 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что избившим ложкой участников СВО вынесли приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

    Полиция заинтересовалась разделкой барана на детской площадке в Москве

    Генсек НАТО выступил с заявлением по атаке США на Иран

    Модный бренд из Узбекистана выпустил медицинские халаты с Лабубу

    Загадка Солнечной системы оказалась почти раскрыта

    Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

    Подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком в российском регионе

    Зеленский встретился в Великобритании с Карлом III

    Европейская страна пообещала не пропускать украинскую продукцию

    В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости