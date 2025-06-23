Суд наказал нарисовавших пентаграмму и голову свиньи на двери российского военкора

В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери журналиста Трушнина

В Москве осудили россиян, нарисовавших пентаграмму и голову свиньи на двери корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

Суд приговорил Светлану Агибалову и Владислава Ремнева к 3,5 года колонии общего режима. Оба признаны виновными по статьям 214 («Вандализм») и 33, 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ.

18 октября 2023 года указанные лица нарисовали пентаграммы со свиной головой на входной двери квартиры и стенах подъезда, а также расставили восковые свечи по месту жительства журналиста. Таким образом они хотели его запугать. Аналогичные преступления были совершены в отношении и других корреспондентов, которые освещают ход специальной военной операции (СВО). Отчет о выполнении заданий злоумышленники отправили заказчикам и получили 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что избившим ложкой участников СВО вынесли приговор.