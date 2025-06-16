Избившим ложкой участников СВО вынесли приговор

В Челябинске суд приговорил троих мужчин за избиение бойцов СВО в Новый год

В Челябинске суд вынес приговор троим местным жителям, которые в новогоднюю ночь избили участников спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Советского районного суда города.

Одного из них приговорили к шести годам колонии общего режима, второго — к двум годам колонии общего режима с удержанием 10 процентов дохода в пользу государства, а третий отделался двумя годами лишения свободы условно. Их признали виновными по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Уточняется, что рано утром 1 января 2024 года в одном из дворов города осужденные начали оскорблять женщин, за которых вступились участники СВО. Из-за этого хулиганы распылили мужчинам в лица содержимо перцовых баллончиков и избили металлической ложкой, а также руками и ногами. В тот момент один из нападавших был несовершеннолетним.

Ранее неизвестные напали на двух бойцов СВО в кафе в Илишевском районе Башкирии.