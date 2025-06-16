Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 16 июня 2025Силовые структуры

Избившим ложкой участников СВО вынесли приговор

В Челябинске суд приговорил троих мужчин за избиение бойцов СВО в Новый год
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Челябинске суд вынес приговор троим местным жителям, которые в новогоднюю ночь избили участников спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Советского районного суда города.

Одного из них приговорили к шести годам колонии общего режима, второго — к двум годам колонии общего режима с удержанием 10 процентов дохода в пользу государства, а третий отделался двумя годами лишения свободы условно. Их признали виновными по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Уточняется, что рано утром 1 января 2024 года в одном из дворов города осужденные начали оскорблять женщин, за которых вступились участники СВО. Из-за этого хулиганы распылили мужчинам в лица содержимо перцовых баллончиков и избили металлической ложкой, а также руками и ногами. В тот момент один из нападавших был несовершеннолетним.

Ранее неизвестные напали на двух бойцов СВО в кафе в Илишевском районе Башкирии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно одно требование России для Украины

    Популярного российского комика отказались исключать из реестра иноагентов

    Раскрыт механизм влияния стресса на память

    В России узнали о подготовке Украиной и Британией провокаций в Балтийском море

    На звезду «Универа» подали в суд из-за долгов по ЖКУ на Рублевке

    В российском городе рожениц накормили огурцами с пола

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Пресняков заявил о необходимости запретить гаджеты в школах

    На Западе раскрыли страх вокруг конфликта Ирана с Израилем

    Мост обрушился вместе с туристами в Индии и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости