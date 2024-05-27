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06:32, 27 мая 2024Силовые структуры

В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО

Сотни стали участниками массовой драки с участием бойцов СВО в Башкирии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Неизвестные напали на двух бойцов СВО в кафе в Илишевском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — рассказали в комитете.

По предварительным данным, в массовой драке, которая произошла на фоне распития алкогольных напитков, участвовали около 150 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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