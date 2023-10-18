Российскому военкору нарисовали пентаграмму со свиной головой у двери квартиры

Военкору Трушнину нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры

Военному корреспонденту газеты «Известия» Валентину Трушнину нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что ранее неизвестные отправляли Трушнику сообщения с угрозами. Абоненты с украинских номеров присылали российскому журналисту оскорбления, угрозы, а также личные данные корреспондента, членов семьи и адрес.

Полиция проводит проверку и принимает меры к задержанию преступника. Сам Валентин Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Ранее московским следователям поручили расследование уголовного дела, возбужденного из-за поступивших угроз военному корреспонденту Владиславу Шурыгину. Неизвестный позвонил Шурыгину и назвался «наводчиком», который готовится запустить беспилотник в его дом.