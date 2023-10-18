Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:09, 18 октября 2023Силовые структуры

Российскому военкору нарисовали пентаграмму со свиной головой у двери квартиры

Военкору Трушнину нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры

Военному корреспонденту газеты «Известия» Валентину Трушнину нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что ранее неизвестные отправляли Трушнику сообщения с угрозами. Абоненты с украинских номеров присылали российскому журналисту оскорбления, угрозы, а также личные данные корреспондента, членов семьи и адрес.

Полиция проводит проверку и принимает меры к задержанию преступника. Сам Валентин Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Ранее московским следователям поручили расследование уголовного дела, возбужденного из-за поступивших угроз военному корреспонденту Владиславу Шурыгину. Неизвестный позвонил Шурыгину и назвался «наводчиком», который готовится запустить беспилотник в его дом.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

    Си Цзиньпин назвал Путина своим давним другом

    Модель без руки раскрыла подробности об отношении к ней в школе

    Названы причины для нового роста биржевых цен на бензин

    Российскому военкору нарисовали пентаграмму со свиной головой у двери квартиры

    У задержанных участников азербайджанской мафии прошли обыски

    Володин раскритиковал проект о работе осужденных по тяжким статьям в школах

    Врач назвала стресс повышающим риск рака груди фактором

    Мужчина опубликовал видео с кражей его посылки и рассмешил пользователей сети

    Китай выразил готовность защищать с Россией международную справедливость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости