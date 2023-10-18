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10:06, 18 октября 2023Силовые структуры

Рисовавшие пентаграмму около двери российского военкора вандалы задержаны

В Москве задержали вандалов, рисовавших пентаграмму у двери военкора Трушнина
Начало событий в новости Российскому военкору нарисовали пентаграмму со свиной головой у двери квартиры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция задержала злоумышленников, которые нарисовали пентаграмму со свиной головой около двери квартиры военного корреспондента газеты «Известия» Валентина Трушнина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Задержанными оказались ранее судимые мужчина и женщина 1995 и 1998 года рождения. Их нашли ночью на севере Москвы. По данным издания, подозреваемые получали задания с помощью чат-бота, предположительно, от заказчиков с территории Украины. За каждое из них им платили по пять тысяч рублей.

В ближайшее время в отношении задержанных будет возбуждено уголовное дело по статье 214 («Вандализм») УК РФ. Указанное основание может переквалифицироваться на статью 119 («Угроза расправой») УК РФ, поскольку ранее военкору уже поступали сообщения с угрозами.

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    Олеся Мицкевич
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