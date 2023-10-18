Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

Вандал рассказал о заказе с Украины на пентаграмму у квартиры военкора Трушнина

Задержанный за пентаграмму со свиной головой у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина рассказал, что получил пять заказов с Украины. Видео с ним публикует Telegram-канал «112».

На кадрах молодой человек говорит, что он с подругой через мессенджер получил заказы с Украины якобы в преддверии Хэллоуина, за каждый им пообещали по пять тысяч рублей. Они объехали пять адресов, среди которых была квартира военкора. Задержанный заявил, что не знает ни его, ни смысла оставленной им пентаграммы. Однако, отметил, что не одобряет свой поступок.

Молодому человеку 28 лет, его сообщнице — 25 лет. Против них возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм» и «Угроза убийством».