Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 18 октября 2023Силовые структуры

Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

Вандал рассказал о заказе с Украины на пентаграмму у квартиры военкора Трушнина
Начало событий в новости Рисовавшие пентаграмму около двери российского военкора вандалы задержаны

Задержанный за пентаграмму со свиной головой у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина рассказал, что получил пять заказов с Украины. Видео с ним публикует Telegram-канал «112».

На кадрах молодой человек говорит, что он с подругой через мессенджер получил заказы с Украины якобы в преддверии Хэллоуина, за каждый им пообещали по пять тысяч рублей. Они объехали пять адресов, среди которых была квартира военкора. Задержанный заявил, что не знает ни его, ни смысла оставленной им пентаграммы. Однако, отметил, что не одобряет свой поступок.

Молодому человеку 28 лет, его сообщнице — 25 лет. Против них возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм» и «Угроза убийством».

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    «Самый смертоносный день» Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

    Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

    Глава Минобороны Британии ушел от вопроса о согласии с позицией США по Газе

    Облако пепла от извергающегося вулкана на Камчатке сфотографировали из космоса

    Стало известно о проблеме с поиском соперников для сборной России по футболу

    В Харькове после взрыва начались проблемы с электричеством

    Россиянка выглянула в окно и на всю жизнь осталась с пулей в голове

    Полную навоза со свинофермы российскую реку сняли на видео

    Лавров прибыл с визитом в Северную Корею

    Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости