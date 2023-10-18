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16:12, 18 октября 2023Силовые структуры

Новое дело заведут из-за пентаграммы свиной головы у дома российского военкора

Прокуратура инициировала новое дело из-за пентаграммы у дома военкора Трушнина
Начало событий в новости Нарисовавший свиную голову у квартиры российского военкора объяснился на видео

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение нового уголовного дела в связи с появлением пентаграммы в виде свиной головы у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, журналист занимается освещением хода специальной военной операции, в связи с чем в прокуратуре считают, что преступные действия связаны с его профессиональной деятельностью.

Исходя из этого прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов направил материалы следователю для принятия решения об уголовном преследовании по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

17 октября в подъезде дома в поселка Коммунарка вандалы испортили краской входную дверь квартиры военкора и изрисовали пол подъезда пентаграммой в виде свиной головы. Военкор также получал угрозы по телефону.

Задержанный рассказал, что он с подругой через мессенджер получил пять заказов с Украины якобы в преддверии Хеллоуина. За каждый им пообещали по пять тысяч рублей. Они объехали пять адресов, среди которых была квартира военкора. Молодой человек заявил, что не знает ни Трушнина, ни смысла оставленной им пентаграммы. Однако отметил, что не одобряет свой поступок.

Молодому человеку 28 лет, его сообщнице — 25 лет. Против них возбуждено два уголовных дела по статье «Вандализм» и «Угроза убийством».

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    Любовь Ширижик
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